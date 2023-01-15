В центрі Лондона відбулась стрілянина: постраждало 6 людей

Поліція повідомляє, що невідомий відкрив вогонь з автомобіля, що рухався поблизу церкви, де проходили похорони. Внаслідок стрілянини постраждали чотири жінки: 54, 48, 41 і 21 років та дві дівчинки 12 та 7 років.

Усіх було доставлено в лікарню: за життя 7-річної дівчинки борються лікарі, тоді як 12-річна отримала легке поранення ноги і вже була виписана. Життям жінок нічого не загрожує, але 48-річна поранена отримала "травму, яка може вплинути на її подальше життя".

Підозрюваного розшукує поліція.