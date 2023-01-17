Стрілянина в Каліфорнії: шестеро людей загинули, серед жертв – шестимісячна дитина
У Каліфорнії, США, невідомий застрелив шістьох людей. Серед загиблих – мати із шестимісячною дитиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що серед загиблих була шестимісячна дитина та її 17-річна мати. Шериф округу Туларе Майк Будро пов'язав убивства із незаконною торгівлею наркотиками.
Напади сталися у Гошені, фермерському селищі з населенням 5400 осіб між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско. Тіла немовляти та 17-річної матері були виявлені біля будинку з вогнепальними пораненнями.
Ще кілька людей отримали поранення в голову, зокрема жінка похилого віку. Дві жінки зазнали поранень, але вижили завдяки тому, що сховалися в трейлері на території будинку.
Нагадаємо, що у суботу, 14 січня, невідомий почав стрілянину біля вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждали шестеро людей.
Також ми писали, що в Ірані в мавзолеї міста Ширах 26 жовтня увечері стався теракт. В результаті загинули щонайменше 15 людей, ще 40 отримали поранення.
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