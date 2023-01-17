Стрельба в Калифорнии: шесть человек погибли, среди жертв – шестимесячный ребенок

В Калифорнии, США, неизвестный застрелил шестерых человек. Среди погибших - мать с шестимесячным ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что среди погибших был шестимесячный ребенок и его 17-летняя мать. Шериф округа Туларе Майк Будро связал убийства с незаконной торговлей наркотиками.

Нападения произошли в Гошене, фермерском поселке с населением 5400 человек между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Тела младенца и 17-летней матери были обнаружены возле дома с огнестрельными ранениями.

Еще несколько человек получили ранения в голову, в том числе пожилая женщина. Две женщины получили ранения, но выжили благодаря тому, что спрятались в трейлере на территории дома.