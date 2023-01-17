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Стрельба в Калифорнии: шесть человек погибли, среди жертв – шестимесячный ребенок

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Вашингтон, Вторник 17 января 2023 05:45
Стрельба в Калифорнии: шесть человек погибли, среди жертв – шестимесячный ребенок Фото: в Калифорнии, США, неизвестный застрелил шестерых человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Калифорнии, США, неизвестный застрелил шестерых человек. Среди погибших - мать с шестимесячным ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что среди погибших был шестимесячный ребенок и его 17-летняя мать. Шериф округа Туларе Майк Будро связал убийства с незаконной торговлей наркотиками.

Нападения произошли в Гошене, фермерском поселке с населением 5400 человек между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Тела младенца и 17-летней матери были обнаружены возле дома с огнестрельными ранениями.

Еще несколько человек получили ранения в голову, в том числе пожилая женщина. Две женщины получили ранения, но выжили благодаря тому, что спрятались в трейлере на территории дома.

Напомним, что в субботу, 14 января, неизвестный начал стрельбу возле вокзала Юстон в центре Лондона, пострадали шесть человек.

Также мы писали, что в Иране в мавзолее города Ширах 26 октября вечером произошел теракт. В результате погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 получили ранения.

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