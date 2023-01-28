Стрілянина в Ізраїлі: серед жертв є громадянка України, - посольство

Внаслідок збройних нападів в Ізраїлі, які сталися двічі за останню добу, загинула громадянка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Ізраїлі.

"Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей неприпустимі. З сумом повідомляємо, що серед безневинних жертв є громадянка України ", - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, вчора в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірний нападник був застрелений.

Також сьогодні стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.

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