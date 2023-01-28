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Стрельба в Израиле: среди жертв есть гражданка Украины, - посольство

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Иерусалим, Суббота 28 января 2023 14:53
Стрельба в Израиле: среди жертв есть гражданка Украины, - посольство Фото: среди жертв стрельбы в Израиле есть гражданка Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате вооруженных нападений в Израиле, которые произошли дважды за последние сутки, погибла гражданка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Израиле.

"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, вчера в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Предполагаемый нападавший был застрелен.

Также сегодня стало известно, что в Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападавший ранил двух человек.

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