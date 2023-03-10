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Стрілянина в Гамбурзі: В МЗС повідомили про поранену українку

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Гамбург, П'ятниця 10 березня 2023 15:35
Стрілянина в Гамбурзі: В МЗС повідомили про поранену українку Фото: стрілянина в Гамбурзі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четверга, 9 березня, стрілянина трапилась у молитовному домі німецького міста Гамбург. В результаті цього загинули вісім осіб, та вісім отримали поранення.

Про це РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, серед поранених є громадянка України.

"Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга дістала поранення українська громадянка. Зараз їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає", - сказав Николенко.

Він також розповів, що наразі генеральне консульство України в Гамбурзі співпрацює із німецькими правоохоронцями. Вони також допомагають з розслідуванням та встановленням зв'язre із рідними постраждалої.

Також консул у найближчий час відвідає лікарню для того, щоб надати українці консульську допомогу.

Як розповів керівник відділу безпеки Гамбурга Томас Радсцувайт, під час стрільби було поранено шестеро жінок і двоє чоловіків. З них шестеро з постраждалих є громадянамии ФРН, одна - громадянка України та одна - громадянка Уганди.

Під час стрілянини загинули восьмеро людей, у тому числі сам злочинець. Окрім цього до числа жертв зараховано й ненароджену дитинцу - вагітна жінка втратила дитину на 28-ому тижні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що не менше семи людей загинули внаслідок стрілянини у німецькому Гамбурзі. Також щонайменше вісім людей отримали поранення.

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