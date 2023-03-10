Стрельба в Гамбурге: В МИД сообщили о раненой украинке
Вечером четверга, 9 марта, стрельба произошла в молитвенном доме немецкого города Гамбург. В результате погибли восемь человек, и восемь получили ранения.
Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, среди раненых есть гражданка Украины.
"В результате стрельбы в молитвенном доме Гамбурга получила ранение украинская гражданка. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет", - сказал Николенко.
Он также рассказал, что генеральное консульство Украины в Гамбурге сотрудничает с немецкими правоохранителями. Они также помогают с расследованием и установлением связи с родными пострадавшей.
Также консул в ближайшее время посетит больницу для предоставления украинцам консульской помощи.
Как рассказал руководитель отдела безопасности Гамбурга Томас Радсцувайт, во время стрельбы были ранены шесть женщин и двое мужчин. Из них шестеро из пострадавших являются гражданами ФРГ, одна - гражданка Украины и одна - гражданка Уганды.
В ходе стрельбы погибли восемь человек, в том числе сам преступник. Кроме этого к числу жертв отнесен и нерожденный ребенок - беременная женщина потеряла ребенка на 28-й неделе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что не менее семи человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Также по меньшей мере восемь человек получили ранения.
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