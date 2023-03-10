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Стрельба в Гамбурге: В МИД сообщили о раненой украинке

Новина українською →
Гамбург, Пятница 10 марта 2023 15:35
Стрельба в Гамбурге: В МИД сообщили о раненой украинке Фото: стрельба в Гамбурге (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером четверга, 9 марта, стрельба произошла в молитвенном доме немецкого города Гамбург. В результате погибли восемь человек, и восемь получили ранения.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, среди раненых есть гражданка Украины.

"В результате стрельбы в молитвенном доме Гамбурга получила ранение украинская гражданка. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет", - сказал Николенко.

Он также рассказал, что генеральное консульство Украины в Гамбурге сотрудничает с немецкими правоохранителями. Они также помогают с расследованием и установлением связи с родными пострадавшей.

Также консул в ближайшее время посетит больницу для предоставления украинцам консульской помощи.

Как рассказал руководитель отдела безопасности Гамбурга Томас Радсцувайт, во время стрельбы были ранены шесть женщин и двое мужчин. Из них шестеро из пострадавших являются гражданами ФРГ, одна - гражданка Украины и одна - гражданка Уганды.

В ходе стрельбы погибли восемь человек, в том числе сам преступник. Кроме этого к числу жертв отнесен и нерожденный ребенок - беременная женщина потеряла ребенка на 28-й неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что не менее семи человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Также по меньшей мере восемь человек получили ранения.

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МИД Украины Гамбург
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