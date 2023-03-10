У Гамбурзі сталася стрілянина: семеро людей загинули, є поранені

Не менше семи людей загинули внаслідок стрілянини у німецькому Гамбурзі. Також щонайменше вісім людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За попередніми даними, місце злочину пов'язане із церквою свідків Єгови. Повідомляється, що стрілянина відбулася приблизно о 22:00 за київським часом у районі Альстердорф. Обставини події поки що не розкриваються. Кількість стрільців, а також причина інциденту наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, що у четвер увечері, 9 березня, у центрі Тель-Авіва сталася стрілянина біля кафе. Внаслідок події отримали поранення щонайменше троє людей.

Також повідомлялося, що раніше в штаті Флорида сталася масова стрілянина. Тоді загинули троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.

Крім того, у Монтерей-Парк під час святкування китайського Нового року відбулася масова стрілянина. Щонайменше десять людей загинули. Підозрюваний наклав на себе руки при спробі затримання.

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