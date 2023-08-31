Стрілянина в Дніпрі: прокуратура просить арештувати патрульного

Патрульному оголосили підозру у навмисному вбивстві та перевищенні повноважень. Сторона обвинувачення вимагає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Зі сторони захисту присутні троє адвокатів.

Фото: Кировський суд, поліцейські прийшли на підтримку патрульного (РБК-Україна)

Водночас під залом суду зібралися люди в підтримку патрульного поліцейського. Сам затриманий не знаходиться в залі суду через стан здоров'я, він присутній по відеозв'язку.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі патрульного, внаслідок чого загинув чоловік.

Попередньо, поліція намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксувала порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої патрульний вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Патрульного затримали після інциденту.

Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

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