Стрілянина біля Білого дому в США: Трамп запросив направити до Вашингтона 500 бійців, - Хегсет

Убив чи поранив

Наразі інформація про стан бійців доволі суперечлива. Губернатор Західної Вірджинії писав у Х, що обидва бійці загинули. Однак пізніше відкликав свою заяву.

"Ми зараз отримуємо суперечливі повідомлення про стан двох наших гвардійців і повідомимо додатково, щойно отримаємо повнішу інформацію", - написав він у новому пості.

Тим часом директор ФБР Каш Патель уже теж заявив, що бійці перебувають у критичному стані.

"Оскільки це напад на федерального співробітника правоохоронних органів, це буде розглядатися як федеральний злочин. ФБР очолить розслідуванням", - додав він журналістам.

Мер Вашингтона Елізабет Баузер сказала, що підозрюваний цілеспрямовано відкрив стрілянину проти співробітників Нацгвардії США.

У поліції тим часом кажуть, що жодних інших підозрюваних, окрім затриманого - немає.

"Таким чином, на даний момент немає жодних ознак того, що був інший підозрюваний. Єдиного підозрюваного, який брав участь у цьому інциденті, було застрелено під час сутички, його доправили в лікарню для лікування", - заявив помічник начальника столичного поліцейського управління Джефф Керролл.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп теж прокоментував інцидент. У себе в соцмережах він написав, що «тварина», яка відкрила вогонь по нацгвардійцях, понесе покарання.