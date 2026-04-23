Стрілець зі Львова мав ментальні порушення, його передали до спецлікарні

"Внаслідок події ніхто не постраждав. Зброю правоохоронці вилучили. Стрілець був доставлений до спеціального лікувального закладу", - йдеться у заяві.

Правоохоронці встановили, що стрілець - 34-річний мешканець однієї з квартир будинку - має ментальні порушення. Він здійснив постріли у помешканні з револьвера системи Флобер, який викинув у вікно, коли побачив поліцейських.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили револьвер та направили його на експертне дослідження.

Фото: затримання стрільця у Львові (facebook.com/MVS.LVIV)

Затриманого доставили до спеціального лікувального закладу. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Що передувало

Сьогодні зранку до правоохоронців надійшов спецвиклик про стрілянину в житловому будинку. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

Наразі на місці працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини події.

