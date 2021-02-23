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Стрихарский: закон о госслужбе обеспечит стабильную работу органов власти и защитит госслужащих

Автор: РБК-Украина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрхарский считает, что принятый сегодня на внеочередном заседании Верховной рады закон о восстановлении конкурсов для государственных служащих обеспечит стабильную работу органов государственной власти и защитит госслужащих.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина в кулуарах Верховной рады по завершению заседания.

"В конце прошлой недели наш профильный комитет рассмотрел этот документ и рекомендовал Верховной раде принять его в целом. Сегодня парламент принял этот закон с предложениями президента Украины отдав 267 голосов. Мы не могли оставлять дезорганизованную работу министерств в случае назначения врио министра. Это нужно было обязательно урегулировать, чтобы избежать существенных проблем в будущем", - отметил Андрей Стрихарский.

Политик также подчеркнул, что закон предусматривает:

  • восстановление конкурсной процедуры на должности государственной службы и объявление конкурсов на должности, на которые были проведены отборы;
  • невозможность увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям;
  • исключение необходимости повторного прохождения государственными служащими, которые выиграют конкурс, специальной проверки в случае их дальнейшего назначения (без разрыва деятельности) на эту же или другую должность государственной службы, а также должность в органах местного самоуправления.

"Правительство должно оставаться полностью функциональным и врио министров должны осуществлять свои полномочия в полном объеме в интересах государства и его народа. Принятый нами закон о государственной службе обеспечит стабильную работу органов государственной власти и защитит госслужащих", - подчеркнул Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что восстановление конкурсов для госслужащих позволит урегулировать ряд проблемных вопросов. Документ важен для работы государственной службы в целом.

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Новости Украины конкурсгосслужбаАндрей Стрихарский
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