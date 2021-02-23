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Стріхарський: закон про держслужбу забезпечить стабільну роботу органів влади й захистить держслужбовців

Автор: РБК-Україна

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський вважає, що прийнятий сьогодні на позачерговому засіданні Верховної ради закон про відновлення конкурсів для державних службовців забезпечить стабільну роботу органів державної влади та захистить держслужбовців.

Про це він заявив в коментарі РБК-Україна в кулуарах Верховної ради по завершенню засідання.

"Наприкінці минулого тижня наш профільний комітет розглянув цей документ і рекомендував Верховній раді ухвалити його в цілому. Сьогодні парламент прийняв цей закон із пропозиціями президента України віддавши 267 голосів. Ми не могли залишати дезорганізованою роботу міністерств у випадку призначення т.в.о. міністра. Це потрібно було обов’язково врегулювати, аби уникнути суттєвих проблем у майбутньому", - зауважив Андрій Стріхарський.

Політик також підкреслив, що закон передбачає:

  • відновлення конкурсної процедури на посади державної служби та оголошення конкурсів на посади, на які були проведені добори;
  • унеможливлення звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями;
  • виключення необхідності повторного проходження державними службовцями, які виграють конкурс, спеціальної перевірки у разі їх подальшого призначення (без розриву діяльності) на цю саму або іншу посаду державної служби, а також на посаду в органах місцевого самоврядування.

"Уряд має залишатися повністю функціональним і т.в.о. міністрів мають здійснювати свої повноваження у повному обсязі в інтересах держави та її народу. Прийнятий нами закон про державну службу забезпечить стабільну роботу органів державної влади і захистить держслужбовців", - наголосив Стріхарський.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський заявляв, що відновлення конкурсів для держслужбовців дозволить врегулювати ряд проблемних питань. Документ важливий для роботи державної служби в цілому.

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Новини України конкурсгосслужбаАндрей Стріхарський
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