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Стрихарский: в Вербовке открыли амбулаторию общей практики семейной медицины

Автор: РБК-Украина

В селе Вербовка Черкасской области открыли амбулаторию общей практики семейной медицины. Новое здание отвечает всем современным требованиям.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский в Facebook.

"Вместе с председателем Черкасской областной государственной администрации Александром Скичко открыли амбулаторию общей практики семейной медицины в селе Вербовка. Это яркий пример тех шагов, которые постепенно совершаются сегодня для наших граждан на выполнение задач президента Украины", - заявил Стрихарский во время открытия амбулатории.

По его словам, несмотря на все испытания, которые сейчас переживает Украина в связи с пандемией коронавируса, команда партии "Слуга народа" на всех уровнях прилагает усилия, чтобы обеспечить жителей общин своевременными и качественным медицинским обслуживанием.

"Как народный депутат и представитель Черкасской области в Верховной раде, искренне радуюсь, что каждый из 8 тысяч жителей Ольшанской территориальной общины почувствуют, что об их здоровье заботятся, а предоставление качественных медицинских услуг стало значительно доступнее. Для этого созданы все условия, новое здание амбулатории отвечает современным требованиям. Медицинские услуги в амбулатории будут оказывать врач общей практики семейной медицины, две медсестры семейной медицины и младшая медсестра. Кроме этого заведение обеспечено современным автомобилем с водителем, чтобы пациенты из самых отдаленных сел смогли получить квалифицированную медицинскую помощь в любое время суток", - добавил Андрей Стрихарский.

Также политик поблагодарил медицинским работникам за самоотверженный труд в борьбе за жизнь и здоровье каждого пациента, а также за безграничное милосердие и врачебную честь.

"Совместно с председателем Черкасской областной государственной администрации Александром Скичко мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы амбулатория была обеспечена всем необходимым", - резюмировал Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявил о необходимости усовершенствовать правовое регулирование института старост.

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Новости Украины Андрей СтрихарскийЧеркасская областьбольница
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