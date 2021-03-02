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Стрихарский: необходимо усовершенствовать правовое регулирование института старост

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 17:13
Стрихарский: необходимо усовершенствовать правовое регулирование института старост Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№4535). По словам народного депутата и соавтора законопроекта Андрея Стрихарського, в документе предлагается усовершенствовать правовое регулирование института старост для дальнейшего его развития.

Об этом Стрихарский заявил во время выступления в парламенте.

"Как соавтор законопроекта, убежден, что в первую очередь нужно урегулировать вопросы статуса старосты и исполняющих их обязанности. Отдельно в проекте уделено внимание вопросу создания старостинских округов и возможности утверждения положений о старостах местными советами", - сказал Андрей Стрихарский.

Он также отметил, что настаивает на необходимости предоставления возможности иметь старост и в городах, не являющихся административными центрами.

"Убежден, что принятие этого законопроекта позволит сделать еще один успешный шаг в продолжении реформы децентрализации в Украине", - резюмировал Стрихарский.

Напомним, законопроект №4535 предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению главы, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.

В документе также предусмотрено, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий: право совещательного голоса, право присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

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