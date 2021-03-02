Стрихарский: необходимо усовершенствовать правовое регулирование института старост
Верховная рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№4535). По словам народного депутата и соавтора законопроекта Андрея Стрихарського, в документе предлагается усовершенствовать правовое регулирование института старост для дальнейшего его развития.
Об этом Стрихарский заявил во время выступления в парламенте.
"Как соавтор законопроекта, убежден, что в первую очередь нужно урегулировать вопросы статуса старосты и исполняющих их обязанности. Отдельно в проекте уделено внимание вопросу создания старостинских округов и возможности утверждения положений о старостах местными советами", - сказал Андрей Стрихарский.
Он также отметил, что настаивает на необходимости предоставления возможности иметь старост и в городах, не являющихся административными центрами.
"Убежден, что принятие этого законопроекта позволит сделать еще один успешный шаг в продолжении реформы децентрализации в Украине", - резюмировал Стрихарский.
Напомним, законопроект №4535 предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению главы, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.
В документе также предусмотрено, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий: право совещательного голоса, право присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.
Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.