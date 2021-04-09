Стріхарський: у Вербівці відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини

"Разом із головою Черкаської обласної державної адміністрації Олександром Скічко відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Вербівка. Це яскравий приклад тих кроків, які поступово здійснюються сьогодні для наших громадян на виконання завдань президента України", - заявив Стріхарський під час відкриття амбулаторії.

За його словами, попри всі випробування, які нині переживає Україна у зв’язку з пандемією коронавірусу, команда партії "Слуга народу" на всіх рівнях докладає зусиль, щоб забезпечити жителів громад своєчасними та якісним медичним обслуговуванням.

"Як народний депутат і представник Черкащини у Верховній раді, щиро радію, що кожен із 8 тисяч жителів Вільшанської територіальної громади відчують, що про їхнє здоров’я турбуються, а надання якісних медичних послуг стало значно доступнішим. Для цього створені всі умови, нова будівля амбулаторії відповідає сучасним вимогам. Медичні послуги в амбулаторії надаватимуть лікар загальної практики сімейної медицини, дві медсестри сімейної медицини та молодша медсестра. Окрім цього заклад забезпечено сучасним автомобілем з водієм, аби пацієнти з найвіддаленіших сіл змогли отримати кваліфіковану медичну допомогу у будь-який час доби", - додав Андрій Стріхарський.

Також політик подякував медичним працівникам за самовіддану працю в боротьбі за життя та здоров’я кожного пацієнта, а також за безмежне милосердя та лікарську честь.

"Спільно з головою Черкаської обласної державної адміністрації Олександром Скічко ми й надалі працюватимемо над тим, щоб амбулаторія була забезпечена всім необхідним", - резюмував Стріхарський.