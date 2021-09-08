Стрихарський: установление гарантий на объекты незавершенного строительства позволит защитить инвесторов

"Как один из соавторов этого законопроекта, обратил внимание уважаемых депутатов, что он имеет целью создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости", - написал он.

По словам Стрихарского, принятие закона позволит следующее:

создать правовые механизмы для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;

ввести понятие гарантийной доли, размер которой определяется Кабинетом министров;

ввести исчерпывающий перечень механизмов инвестирования и финансирования жилищного строительства;

создать механизмы для прозрачного и более безопасного привлечения средств физических и юридических лиц в строительство;

исключить продажу помещений в объекте строительства, на который отсутствует право на выполнение строительных работ;

исключить двойную продажу помещений в объекте строительства и тому подобное.

"Спасибо всем коллегам-депутатам, что внимательно выслушали мой доклад и 322 голосами приняли его за основу в первом чтении. Будем дальше работать в Комитете над поправками и замечаниями для скорейшего вынесения на второе чтение и принятие в целом", - резюмировал политик.