Стрихарский: урегулирование развития института старост - успешный шаг на пути реформы децентрализации
Принятый Верховной радой во втором чтении и в целом законопроект о развитии института старост (№4535) стал результатом совместной работы народных депутатов с профильным министерством и органами местного самоуправления.
Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский в Facebook.
По его словам, законопроектом предусмотрено, что старосты будут предоставлять базовые административные услуги жителям общин в каждом селе.
"Как соавтор законопроекта, убежден, что во время доработки документа ко второму чтению нам удалось найти ту оптимальную модель, которая бы с одной стороны обеспечила надлежащее взаимодействие старост с жителями соответствующих населенных пунктов, а с другой стороны - понятное взаимодействие старосты с председателями соответствующих советов, как представителя позиции общины, по тому или иному вопросу", - заявил Андрей Стрихарский.
Политик также выразил признательность коллегам за плодотворную работу над законопроектом, а также учет представленных им поправок к этому документу.
"Урегулирование вопроса статуса старост, исполняющих обязанности старост и ряда других вопросов является успешным шагом на пути реформы децентрализации в Украине и максимального приближения услуг к каждогу жителю общины", - добавил Стрихарский.
Напомним, Верховная рада 15 апреля поддержала во втором чтении соответствующий законопроект №4535. "За" проголосовали 239 парламентариев.
Как известно, законопроект №4535 предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению главы, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.
Как ранее писало РБК-Украина, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.