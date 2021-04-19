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Стрихарский: урегулирование развития института старост - успешный шаг на пути реформы децентрализации

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 16:17
Стрихарский: урегулирование развития института старост - успешный шаг на пути реформы децентрализации Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Украина

Принятый Верховной радой во втором чтении и в целом законопроект о развитии института старост (№4535) стал результатом совместной работы народных депутатов с профильным министерством и органами местного самоуправления.

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский в Facebook.

По его словам, законопроектом предусмотрено, что старосты будут предоставлять базовые административные услуги жителям общин в каждом селе.

"Как соавтор законопроекта, убежден, что во время доработки документа ко второму чтению нам удалось найти ту оптимальную модель, которая бы с одной стороны обеспечила надлежащее взаимодействие старост с жителями соответствующих населенных пунктов, а с другой стороны - понятное взаимодействие старосты с председателями соответствующих советов, как представителя позиции общины, по тому или иному вопросу", - заявил Андрей Стрихарский.

Политик также выразил признательность коллегам за плодотворную работу над законопроектом, а также учет представленных им поправок к этому документу.

"Урегулирование вопроса статуса старост, исполняющих обязанности старост и ряда других вопросов является успешным шагом на пути реформы децентрализации в Украине и максимального приближения услуг к каждогу жителю общины", - добавил Стрихарский.

Напомним, Верховная рада 15 апреля поддержала во втором чтении соответствующий законопроект №4535. "За" проголосовали 239 парламентариев.

Как известно, законопроект №4535 предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению главы, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.

Как ранее писало РБК-Украина, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

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