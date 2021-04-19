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Стріхарський: врегулювання розвитку інституту старост - успішний крок на шляху реформи децентралізації

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 16:17
Стріхарський: врегулювання розвитку інституту старост - успішний крок на шляху реформи децентралізації Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Україна

Прийнятий Верховною радою у другому читанні та в цілому законопроект щодо розвитку інституту старост (№4535) став результатом спільної роботи народних депутатів із профільним міністерством та органами місцевого самоврядування.

Про це повідомив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський у Facebook.

За його словами, законопроектом передбачено, що старости надаватимуть базові адміністративні послуги жителям громад в кожному селі.

"Як співавтор законопроекту, переконаний, що під час доопрацювання документу до другого читання нам вдалось знайти ту оптимальну модель, яка б з одного боку забезпечила належну взаємодію старост із жителями відповідних населених пунктів, а з іншого боку - зрозумілу взаємодію старости із головами відповідних рад, як представника позиції громади, з того чи іншого питання", - заявив Андрій Стріхарський.

Політик також висловив вдячність колегам за плідну роботу над законопроектом, а також врахування поданих ним поправок до цього документу.

"Врегулювання питання статусу старост, виконуючих обов’язків старост та низки інших питань є успішним кроком на шляху реформи децентралізації в Україні та максимального наближення послуг до кожного жителя громади", - додав Стріхарський.

Нагадаємо, Верховна рада 15 квітня підтримала у другому читанні відповідний законопроект №4535. "За" проголосували 239 парламентарів.

Як відомо, законопроект №4535 пропонує, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням глави, але тільки після обов'язкового публічного обговорення усіх кандидатур в старостинському окрузі.

Як раніше писало РБК-Україна, в Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

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