Стріхарський: врегулювання розвитку інституту старост - успішний крок на шляху реформи децентралізації
Прийнятий Верховною радою у другому читанні та в цілому законопроект щодо розвитку інституту старост (№4535) став результатом спільної роботи народних депутатів із профільним міністерством та органами місцевого самоврядування.
Про це повідомив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський у Facebook.
За його словами, законопроектом передбачено, що старости надаватимуть базові адміністративні послуги жителям громад в кожному селі.
"Як співавтор законопроекту, переконаний, що під час доопрацювання документу до другого читання нам вдалось знайти ту оптимальну модель, яка б з одного боку забезпечила належну взаємодію старост із жителями відповідних населених пунктів, а з іншого боку - зрозумілу взаємодію старости із головами відповідних рад, як представника позиції громади, з того чи іншого питання", - заявив Андрій Стріхарський.
Політик також висловив вдячність колегам за плідну роботу над законопроектом, а також врахування поданих ним поправок до цього документу.
"Врегулювання питання статусу старост, виконуючих обов’язків старост та низки інших питань є успішним кроком на шляху реформи децентралізації в Україні та максимального наближення послуг до кожного жителя громади", - додав Стріхарський.
Нагадаємо, Верховна рада 15 квітня підтримала у другому читанні відповідний законопроект №4535. "За" проголосували 239 парламентарів.
Як відомо, законопроект №4535 пропонує, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням глави, але тільки після обов'язкового публічного обговорення усіх кандидатур в старостинському окрузі.
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