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Стрихарский: украинская государственность всегда была и является незыблемой

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 11:07
Стрихарский: украинская государственность всегда была и является незыблемой Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат Андрей Стрихарский заявил, что мы продолжаем создавать будущее Украины, творить и приближать час победы в национально-освободительной борьбе, ведь украинцы - несгибаемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook по случаю Дня крещения Киевской Руси.

"Украинская государственность имеет почти тысячелетнюю историю. Историю нашей культуры, нашей самобытности, нашего украинского характера. Символично, что впервые введенный праздник будет отмечаться именно в день Крещения Киевской Руси. Ведь мы в очередной раз вынуждены бороться за наше исконное право на независимость. Мы продолжаем создавать будущее нашего государства, творить и приближать час победы в национально-освободительной борьбе, ведь украинцы - несгибаемы", - написал нардеп.

Стрихарский также убежден, что украинская государственность является незыблемой. Всегда была, есть и будет.

Напомним, 28 июля, в день крещения Киевской Руси, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил граждан с этим праздником, заявив, что Украина никогда не сдастся.

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