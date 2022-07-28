Стрихарский: украинская государственность всегда была и является незыблемой

Народный депутат Андрей Стрихарский заявил, что мы продолжаем создавать будущее Украины, творить и приближать час победы в национально-освободительной борьбе, ведь украинцы - несгибаемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Faceboo k по случаю Дня крещения Киевской Руси.

"Украинская государственность имеет почти тысячелетнюю историю. Историю нашей культуры, нашей самобытности, нашего украинского характера. Символично, что впервые введенный праздник будет отмечаться именно в день Крещения Киевской Руси. Ведь мы в очередной раз вынуждены бороться за наше исконное право на независимость. Мы продолжаем создавать будущее нашего государства, творить и приближать час победы в национально-освободительной борьбе, ведь украинцы - несгибаемы", - написал нардеп.

Стрихарский также убежден, что украинская государственность является незыблемой. Всегда была, есть и будет.