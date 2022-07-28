Стріхарський: українська державність завжди була і є непорушною

Народний депутат Андрій Стріхарський заявив, що ми продовжуємо створювати майбутнє України, творити та наближати час перемоги у національно-визвольній боротьбі, адже українці - незламні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Faceboo k з нагоди Дня хрещення Київської Русі.

"Українська державність має майже тисячолітню історію. Історію нашої культури, нашої самобутності, нашого українського характеру. Символічно, що вперше запроваджене свято відзначатиметься саме у день хрещення Київської Русі. Адже ми вкотре змушені виборювати наше споконвічне право на незалежність. Ми продовжуємо створювати майбутнє нашої держави, творити та наближати час перемоги у національно-визвольній боротьбі, адже українці - незламні", - написав нардеп.

Стріхарський також переконаний, що українська державність є непорушною. Завжди була, є і буде.