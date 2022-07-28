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Стріхарський: українська державність завжди була і є непорушною

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Четвер 28 липня 2022 11:07
Стріхарський: українська державність завжди була і є непорушною Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Народний депутат Андрій Стріхарський заявив, що ми продовжуємо створювати майбутнє України, творити та наближати час перемоги у національно-визвольній боротьбі, адже українці - незламні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook з нагоди Дня хрещення Київської Русі.

"Українська державність має майже тисячолітню історію. Історію нашої культури, нашої самобутності, нашого українського характеру. Символічно, що вперше запроваджене свято відзначатиметься саме у день хрещення Київської Русі. Адже ми вкотре змушені виборювати наше споконвічне право на незалежність. Ми продовжуємо створювати майбутнє нашої держави, творити та наближати час перемоги у національно-визвольній боротьбі, адже українці - незламні", - написав нардеп.

Стріхарський також переконаний, що українська державність є непорушною. Завжди була, є і буде.

Нагадаємо, 28 липня, у день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності.

Президент Володимир Зеленський вже привітав громадян із цим святом, заявивши, що Україна ніколи не здасться.

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Україна Андрій Стріхарський
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