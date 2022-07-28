Стріхарський: українська державність завжди була і є непорушною
Народний депутат Андрій Стріхарський заявив, що ми продовжуємо створювати майбутнє України, творити та наближати час перемоги у національно-визвольній боротьбі, адже українці - незламні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook з нагоди Дня хрещення Київської Русі.
"Українська державність має майже тисячолітню історію. Історію нашої культури, нашої самобутності, нашого українського характеру. Символічно, що вперше запроваджене свято відзначатиметься саме у день хрещення Київської Русі. Адже ми вкотре змушені виборювати наше споконвічне право на незалежність. Ми продовжуємо створювати майбутнє нашої держави, творити та наближати час перемоги у національно-визвольній боротьбі, адже українці - незламні", - написав нардеп.
Стріхарський також переконаний, що українська державність є непорушною. Завжди була, є і буде.
Нагадаємо, 28 липня, у день хрещення Київської Русі, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності.
Президент Володимир Зеленський вже привітав громадян із цим святом, заявивши, що Україна ніколи не здасться.
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