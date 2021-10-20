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Стрихарский: в Украине сделали еще один шаг для установления четких правил налогообложения операций в сфере недвижимости

Автор: Наталия Гурковская

В среду, 20 октября, на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства народные депутаты поддержали рекомендацию о направлении проекта закона Украины "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций по продаже (обмену) объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, специальных имущественных прав на такие объекты" на рассмотрение и принятие за основу в первом чтении Верховной радой Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

По словам нардепа, долгожданный проект изменений в налоговый кодекс предусматривает:

  • улучшение уровня обеспеченности населения жильем;
  • уменьшение налоговой нагрузки на создание нового жилья;
  • увеличение объемов ВВП в экономике в целом;
  • очистки области от возможного мошенничества с НДС;
  • установление прозрачных и понятных правил налогообложения операций по купли-продажи будущих объектов недвижимости.

"Как соавтор данного законопроекта, уверен, что такая легализация будет способствовать увеличению поступлений бюджета от налогов именно по операциям купли-продажи будущих объектов недвижимости", - добавил Стрихарский.

Как сообщалось, ранее Стрихарский сообщал, что во вторник, 5 октября, прошло заседание подкомитета по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля по созданию и внедрению всеукраинской электронной системы для борьбы с коррупцией в строительстве.

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Андрей Стрихарский