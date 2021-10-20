Стрихарский: в Украине сделали еще один шаг для установления четких правил налогообложения операций в сфере недвижимости

В среду, 20 октября, на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства народные депутаты поддержали рекомендацию о направлении проекта закона Украины "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций по продаже (обмену) объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, специальных имущественных прав на такие объекты" на рассмотрение и принятие за основу в первом чтении Верховной радой Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.
По словам нардепа, долгожданный проект изменений в налоговый кодекс предусматривает:
"Как соавтор данного законопроекта, уверен, что такая легализация будет способствовать увеличению поступлений бюджета от налогов именно по операциям купли-продажи будущих объектов недвижимости", - добавил Стрихарский.
Как сообщалось, ранее Стрихарский сообщал, что во вторник, 5 октября, прошло заседание подкомитета по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля по созданию и внедрению всеукраинской электронной системы для борьбы с коррупцией в строительстве.