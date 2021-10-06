Стрихарский: цифровые инструменты и уменьшение бюрократии - новая реальность строительной отрасли

Во вторник, 5 октября, прошло заседание подкомитета по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля по созданию и внедрению всеукраинской электронной системы для борьбы с коррупцией в строительстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook .

"Каждое заседание мы рассматриваем все новые и новые случаи о том, как Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) затягивала решение вопросов или же требовала "благодарность за получение документов", - рассказал он.

По словам Стрихарского, вместе с коллегами по парламенту он еще в июне инициировал законопроект, который в корне меняет строительный рынок и сделает его более прозрачным, регулируемым и удобным.

В частности, законопроектом по реформированию сферы градостроительной деятельности № 5655, который вскоре будет вновь вынесен на рассмотрение парламентом, предусматривается:

внесение проектной документации в Единую государственную электронную систему;

заказчик будет иметь возможность самостоятельно регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ;

права на строительство будут регистрировать нотариусы и государственные регистраторы прав;

функция проверки проекта на соответствие требованиям законодательства отойдет к специализированным экспертным организациям, для которых отдельным законом предусмотрят повышенную уголовную, административную и имущественную ответственность;

электронная система сама сможет блокировать действия нечестных участников, которые ранее использовали поддельные печати и экспертные отчеты.

Причем подчеркивает Стрихарский, единственная государственная электронная система в сфере строительства будет автоматически отказывать застройщику в праве на выполнение подготовительных работ, если они предусматривают снос или демонтаж памятников культурного наследия.

"Благодарю коллег за неравнодушие и поддержку на всех этапах образования прозрачного и эффективного механизма государственного регулирования строительной сферы!" - добавляет нардеп.