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Стрихарский: цифровые инструменты и уменьшение бюрократии - новая реальность строительной отрасли

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Киев, Среда 06 октября 2021 19:21
Стрихарский: цифровые инструменты и уменьшение бюрократии - новая реальность строительной отрасли Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 5 октября, прошло заседание подкомитета по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля по созданию и внедрению всеукраинской электронной системы для борьбы с коррупцией в строительстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

"Каждое заседание мы рассматриваем все новые и новые случаи о том, как Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) затягивала решение вопросов или же требовала "благодарность за получение документов", - рассказал он.

По словам Стрихарского, вместе с коллегами по парламенту он еще в июне инициировал законопроект, который в корне меняет строительный рынок и сделает его более прозрачным, регулируемым и удобным.

В частности, законопроектом по реформированию сферы градостроительной деятельности № 5655, который вскоре будет вновь вынесен на рассмотрение парламентом, предусматривается:

  • внесение проектной документации в Единую государственную электронную систему;
  • заказчик будет иметь возможность самостоятельно регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ;
  • права на строительство будут регистрировать нотариусы и государственные регистраторы прав;
  • функция проверки проекта на соответствие требованиям законодательства отойдет к специализированным экспертным организациям, для которых отдельным законом предусмотрят повышенную уголовную, административную и имущественную ответственность;
  • электронная система сама сможет блокировать действия нечестных участников, которые ранее использовали поддельные печати и экспертные отчеты.

Причем подчеркивает Стрихарский, единственная государственная электронная система в сфере строительства будет автоматически отказывать застройщику в праве на выполнение подготовительных работ, если они предусматривают снос или демонтаж памятников культурного наследия.

"Благодарю коллег за неравнодушие и поддержку на всех этапах образования прозрачного и эффективного механизма государственного регулирования строительной сферы!" - добавляет нардеп.

Как сообщалось, ранее Стрихарский рассказывал, что 6 сентября прошло заседание рабочей группы по разработке законопроекта, касающегося реформирования сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг.

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Андрей Стрихарский
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