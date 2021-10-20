RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стріхарський: в Україні зробили ще один крок для встановлення чітких правил у сфері нерухомості

Автор: Наталія Гурковська

У середу, 20 жовтня, на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування народні депутати підтримали рекомендацію про направлення проекту закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних майнових прав на такі об'єкти" на розгляд та прийняття за основу у першому читанні Верховною радою України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Андрія Стріхарського в Facebook.

За словами нардепа, довгоочікуваний проект змін до податкового кодексу передбачає:

  • покращення рівня забезпеченості населення житлом;
  • зменшення податкового навантаження на створення нового житла;
  • збільшення обсягів ВВП в економіці в цілому;
  • очищення галузі від можливого шахрайства з ПДВ;
  • встановлення прозорих та зрозумілих правил оподаткування операцій із купівлі-продажу майбутніх об‘єктів нерухомості.

"Як співавтор даного законопроекту, впевнений, що така легалізація сприятиме збільшенню надходжень бюджету від податків саме з операцій купівлі-продажу майбутніх об’єктів нерухомості", - додав Стріхарський.

Як повідомлялось, раніше Стріхарський повідомляв, що у вівторок, 5 жовтня, відбулося засідання підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю щодо створення та впровадження всеукраїнської електронної системи для боротьби з корупцією в будівництві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Стріхарський