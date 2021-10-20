Стрихарский: в Украине сделали еще один шаг для установления четких правил налогообложения операций в сфере недвижимости

В среду, 20 октября, на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства народные депутаты поддержали рекомендацию о направлении проекта закона Украины "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций по продаже (обмену) объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, специальных имущественных прав на такие объекты" на рассмотрение и принятие за основу в первом чтении Верховной радой Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

По словам нардепа, долгожданный проект изменений в налоговый кодекс предусматривает: улучшение уровня обеспеченности населения жильем;

уменьшение налоговой нагрузки на создание нового жилья;

увеличение объемов ВВП в экономике в целом;

очистки области от возможного мошенничества с НДС;

установление прозрачных и понятных правил налогообложения операций по купли-продажи будущих объектов недвижимости. "Как соавтор данного законопроекта, уверен, что такая легализация будет способствовать увеличению поступлений бюджета от налогов именно по операциям купли-продажи будущих объектов недвижимости", - добавил Стрихарский.