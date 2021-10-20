ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Стрихарский: в Украине сделали еще один шаг для установления четких правил налогообложения операций в сфере недвижимости

Новина українською →
Киев, Среда 20 октября 2021 19:59
Стрихарский: в Украине сделали еще один шаг для установления четких правил налогообложения операций в сфере недвижимости Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 20 октября, на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства народные депутаты поддержали рекомендацию о направлении проекта закона Украины "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций по продаже (обмену) объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, специальных имущественных прав на такие объекты" на рассмотрение и принятие за основу в первом чтении Верховной радой Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

По словам нардепа, долгожданный проект изменений в налоговый кодекс предусматривает:

  • улучшение уровня обеспеченности населения жильем;
  • уменьшение налоговой нагрузки на создание нового жилья;
  • увеличение объемов ВВП в экономике в целом;
  • очистки области от возможного мошенничества с НДС;
  • установление прозрачных и понятных правил налогообложения операций по купли-продажи будущих объектов недвижимости.

"Как соавтор данного законопроекта, уверен, что такая легализация будет способствовать увеличению поступлений бюджета от налогов именно по операциям купли-продажи будущих объектов недвижимости", - добавил Стрихарский.

Как сообщалось, ранее Стрихарский сообщал, что во вторник, 5 октября, прошло заседание подкомитета по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля по созданию и внедрению всеукраинской электронной системы для борьбы с коррупцией в строительстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Стрихарский
NEWS
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
DAILY
Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете