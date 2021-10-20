Стріхарський: в Україні зробили ще один крок для встановлення чітких правил у сфері нерухомості

У середу, 20 жовтня, на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування народні депутати підтримали рекомендацію про направлення проекту закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, спеціальних майнових прав на такі об'єкти" на розгляд та прийняття за основу у першому читанні Верховною радою України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Андрія Стріхарського в Facebook.

За словами нардепа, довгоочікуваний проект змін до податкового кодексу передбачає: покращення рівня забезпеченості населення житлом;

зменшення податкового навантаження на створення нового житла;

збільшення обсягів ВВП в економіці в цілому;

очищення галузі від можливого шахрайства з ПДВ;

встановлення прозорих та зрозумілих правил оподаткування операцій із купівлі-продажу майбутніх об‘єктів нерухомості. "Як співавтор даного законопроекту, впевнений, що така легалізація сприятиме збільшенню надходжень бюджету від податків саме з операцій купівлі-продажу майбутніх об’єктів нерухомості", - додав Стріхарський.