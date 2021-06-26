Стрихарский: в Украине нужно повысить качество ритуальных услуг

Сфера захоронения в Украине находится далеко не в лучшем состоянии: это касается как качества предоставления услуг, так и устаревших подходов к регулированию данной сферы. Сейчас идет подготовительная работа вместе со многими экспертами по имплементации в действующее законодательство Украины и европейского подхода к проблематике погребальной культуры.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", сопредседатель рабочей группы комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Стрихарский в комментарии РБК-Украина.

"Надеюсь, что в уже в этом году, мы, совместно с коллегами-депутатами, которые входят в состав рабочей группы, сопредседателем которой я являюсь, сможем принять в стенах парламента, данный закон. Очень важно сейчас, чтобы коммунальные и частные компании понимали, что существующее на сегодня положение дел на рынке ритуальных услуг будет изменено. Поэтому и призываю экспертов и специалистов данной сферы, заинтересованные учреждения и организации предоставлять свои предложения и видение нового закона. Такие предложения получаю уже сегодня. Работы много и рад, что уже сейчас идет активная дискуссия в этом направлении и уже в ближайшее время будем проводить следующее заседание рабочей группы с предметным и принципиальным обсуждением", - отметил Стрихарский.

Он отметил, что одним из ключевых векторов будущего законопроекта является демонополизация рынка ритуальных услуг и создание здоровой конкурентной среды между субъектами хозяйствования всех форм собственности.

"Внедрение изменений является неизбежным, поэтому сейчас очень принципиальный момент и есть возможность сегодня у заинтересованных сторон предоставлять свои предложения и видения по данному законопроекту. Именно поэтому посетил данную международную выставку. Изменения безусловно будут, но при этом также важно, чтобы и коммунальные, и частные компании получили одинаковый налоговый климат", - добавил Стрихарский.

Новым законопроектом также предлагается определить четкий перечень ритуальных услуг и требований к регламенту их оказания и качества услуг.

"Это далеко не полный перечень задач, которые необходимо решить. Поэтому в Верховной раде, вместе с коллегами-депутатами, специалистами и экспертами работаем в данном направлении", - пояснил Стрихарский.