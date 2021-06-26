Стріхарський: в Україні потрібно підвищити якість ритуальних послуг

Сфера поховання в Україні перебуває далеко не в кращому стані: це стосується як якості надання послуг, так і застарілих підходів до регулювання даної сфери. Зараз триває підготовча робота разом із багатьма експертами щодо імплементації в діюче законодавство України європейського підходу до проблематики погребальної культури.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", співголова робочої групи комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Стріхарський в коментарі РБК-Україна.

"Сподіваюсь, що в вже в цьому році, ми, спільно з колегами-депутатами, які входять до складу робочої групи, співголовою якої я є, зможемо прийняти в стінах парламенту даний закон. Дуже важливо зараз, щоб комунальні та приватні компанії розуміли, що існуючий на сьогодні стан справ на ринку ритуальних послуг буде змінено. Тому і закликаю експертів та фахівців даної сфери, зацікавлені установи та організації надавати свої пропозиції і бачення щодо нового закону. Такі пропозиції отримую вже сьогодні. Роботи багато і радий, що вже зараз відбувається активна дискусія в цьому напрямі і вже найближчим часом будемо проводити наступне засідання робочої групи з предметним і принциповим обговоренням", - зазначив Стріхарський.

Він наголосив, що одним із ключових векторів майбутнього законопроекту є демонополізація ринку ритуальних послуг та створення здорового конкурентного середовища між суб’єктами господарювання усіх форм власності.

"Впровадження змін є неминучим, тому зараз дуже принциповий момент і є можливість сьогодні в зацікавлених сторін надавати свої пропозиції і бачення щодо даного законопроекту. Саме тому відвідав дану міжнародну виставку. Зміни безумовно будуть, але при цьому також важливо, щоб і комунальні, і приватні компанії отримали однаковий податковий клімат", - додав Стріхарський.

Новим законопроектом також пропонується визначити чіткий перелік ритуальних послуг і вимог до регламенту їх надання та якості послуг.

"Це далеко не повний перелік завдань, які необхідно вирішити. Тому у Верховній раді, разом із колегами-депутатами, фахівцями та експертами працюємо в даному напрямку", - пояснив Стріхарський.