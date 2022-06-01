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Стрихарский: Словакия одной из первых заняла принципиальную позицию по вторжению РФ в Украину

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Илона Свиридова

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Словакия заняла принципиальную позицию. Словацкий народ и его лидер в полной мере поддерживают украинцев в борьбе за свободу, за наши общие ценности свободной и объединенной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

Он также проинформировал о новом пакете принятых законопроектов военного времени. В частности, нардепы:

  • Увеличили расходы из госбюджета на выплату пенсий и помощь внутренне перемещенным лицам;
  • Усовершенствовали порядок предоставления денежной помощи для волонтеров, которые ранены во время помощи ВСУ;
  • Обратились в ЮНЕСКО с предложением исключения из этой международной организации;
  • Упростили требования к производству биоэтанола, который используется, в том числе как автомобильное топливо;
  • Разрешили школам самостоятельно устанавливать продолжительность образовательного процесса;
  • Упростили процедуру использования имущества ГП "Укроборонпром" для организации предприятий ВПК;
  • Обратились в СНБО с требованием введения персональных санкций против представителей Русской Православной церкви;
  • Разрешили АРМА направлять средства с собственных счетов на закупку "военных облигаций";
  • Официально утвердили провозглашение 28 июля Днем украинской государственности;
  • Ввели обязательное страхование жизни журналистов, освещающих войну на территории Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.

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Андрей СтрихарскийВторжение России в УкраинуСловакия