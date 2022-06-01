Стрихарский: Словакия одной из первых заняла принципиальную позицию по вторжению РФ в Украину

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Словакия заняла принципиальную позицию. Словацкий народ и его лидер в полной мере поддерживают украинцев в борьбе за свободу, за наши общие ценности свободной и объединенной Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.
Он также проинформировал о новом пакете принятых законопроектов военного времени. В частности, нардепы:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.