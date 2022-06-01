Стріхарський: Словаччина однією з перших зайняла принципову позицію щодо вторгнення РФ в Україну

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Словаччина зайняла принципову позицію. Словацький народ та його лідер повною мірою підтримують українців у боротьбі за свободу, за наші спільні цінності вільної та об‘єднаної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Андрія Стріхарського у Facebook.
Він також поінформував про новий пакет ухвалених законопроектів воєнного часу. Зокрема, нардепи:
Збільшили видатки з Держбюджету на виплату пенсій та допомогу внутрішньо переміщеним особам;
Вдосконалили порядок надання грошової допомоги для волонтерів, які поранені під час допомоги ЗСУ;
Звернулись до ЮНЕСКО з пропозицією виключення з цієї міжнародної організації;
Спростили вимоги до виробництва біоетанолу, який використовується в тому числі як автомобільне пальне;
Дозволили школам самостійно встановлювати тривалість освітнього процесу;
Спростили процедуру використання майна ДП "Укроборонпром" для організації підприємств ВПК;
Звернулись до РНБО з вимогою запровадження персональних санкцій проти представників російської православної церкви;
Дозволили АРМА спрямовувати кошти з власних рахунків на закупівлю "військових облігацій";
Офіційно затвердили проголошення 28 липня Днем Української Державності;
Запровадили обов‘язкове страхування життя журналістів, які висвітлюють війну на території України.