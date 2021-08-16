Стрихарский: сфера захоронения в Украине находится не в лучшем состоянии

Причем по словам нардепа, он максимально закрыт и монополизирован.

"Приходится констатировать, что сфера захоронения в Украине находится далеко не в лучшем состоянии: это касается как качества предоставления услуг, так и устаревших подходов к регулированию данной сферы. Назрела острая необходимость в ее реформировании, которым занялись в комитете Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Я, как сопредседатель рабочей группы комитета, непосредственно участвовал в разработке проекта "Закона Украины о реформировании сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг" и пытаюсь ускорить продвижение его рассмотрение и скорейшее принятие в сессионном зале" , - пишет Стрихарский.

По его словам, сейчас идет подготовительная работа по имплементации в действующее законодательство Украины европейского подхода к проблематике похоронной культуры и организации процесса захоронения.

"Считаю необходимым сдвиги существующего законодательства в сторону его совершенствования для развития культуры погребальных традиций. Важным моментом здесь является искоренение монополии в данном вопросе. Поэтому один из ключевых векторов будущего законопроекта - это демонополизация рынка ритуальных услуг и создание здоровой конкурентной среды между субъектами хозяйствования всех форм собственности. При этом важно, чтобы и коммунальные, и частные компании получили одинаковый налоговый климат", - добавляет нардеп.

Стрихарский говорит, что после парламентских каникул он и коллеги-депутаты, вместе со специалистами и экспертами, будут активно работать в данном направлении.

"Конечной целью деятельности вижу повышение качества ритуальных услуг и имплементацию европейского опыта в Украине в этой сфере, что позволит гражданам страны избавиться от большинства проблем в процессе проводов в последний путь своих родных и близких", - резюмирует он.