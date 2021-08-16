Стріхарський: сфера поховання в Україні знаходиться не в кращому стані

Причому за словами нардепа, він максимально закритий і монополізований.

"Доводиться констатувати, що сфера поховання в Україні знаходиться далеко не в кращому стані: це стосується як якості надання послуг, так і застарілих підходів до регулювання даної сфери. Назріла гостра потреба в її реформуванні, яким зайнялися в Комітеті Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Я, як співголова робочої групи Комітету, безпосередньо брав участь в розробці проекту "Закону України про реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг" і намагаюся прискорити просування його розгляду і якнайшвидше прийняття в сесійній залі", - пише Стріхарський.

За його словами, зараз йде підготовча робота по імплементації в чинне законодавство України європейського підходу до проблематики похоронної культури і організації процесу поховання.

"Вважаю необхідними зрушення існуючого законодавства в бік його вдосконалення для розвитку культури поховальних традицій. Важливим моментом тут є викорінення монополії в даному питанні. Тому один із ключових векторів майбутнього законопроекту - це демонополізація ринку ритуальних послуг і створення здорового конкурентного середовища між суб'єктами господарювання всіх форм власності. При цьому важливо, щоб і комунальні, і приватні компанії отримали однаковий податковий клімат", - додає нардеп.

Стріхарський говорить, що після парламентських канікул він і колеги-депутати, разом з фахівцями та експертами, будуть активно працювати в даному напрямку.

"Кінцевою метою діяльності бачу підвищення якості ритуальних послуг та імплементацію європейського досвіду в Україні в цій сфері, що дозволить громадянам країни позбутися від більшості проблем в процесі проводів в останню путь своїх рідних і близьких", - резюмує він.