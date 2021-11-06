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Стрихарский рассказал о подготовке спортсменов к чемпионату мира по боксу-2021 AIBA

Автор: Артем Горовенко

Народный депутат, вице-президент Федерации бокса Украины Андрей Стрихарский рассказал о подготовке украинских спортсменов к Чемпионату мира по боксу-2021 (AIBA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Андрея Стрихарского в Facebook.

"Чемпионат положил начало новой эпохе в истории бокса: в соревнованиях принимают участие 510 боксеров из 88 стран мира в 13 новых весовых категориях", - написал Андрей Стрихарский.

По его словам, Федерация бокса Украины сделала все возможное для достойного представления Украины на международной арене. В частности, после внедрения реформы обновленных весовых категорий ФБУ начала профессиональную подготовку наших спортсменов к соревнованиям.

"Вскоре на Stark Arena появится наш 19-летний украинский боксер Юрий Захареев. Он является дебютантом взрослого чемпионата мира. Его соперником будет 28-летний представитель RFB (Федерации бокса России) Вадим Мусаев. Федерация бокса Украины желает Юрию Захарееву молниеносной победы в финале чемпионата мира! Болеем за украинский бокс вместе!" - добавил Стрихарский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Андрей Стрихарский поддержал матчевую встречу по боксу среди подростковых команд из Киева и Житомира.

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Андрей СтрихарскийБокс