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Стрихарский поддержал матчевую встречу по боксу среди подростковых команд из Киева и Житомира

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Киев, Суббота 16 октября 2021 14:37
Стрихарский поддержал матчевую встречу по боксу среди подростковых команд из Киева и Житомира Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

В рамках празднования Дня защитника и защитниц Украины при поддержке народного депутата, президента Ассоциации детского и юношеского спорта и вице-президента Федерации бокса Украины Андрея Стріхарського состоялась матчевая встреча по боксу среди подростковых команд-призеров и участников национального и европейского первенства (14-15 лет) из Киева и Житомира.

Об этом сообщается в его Telegram-канале.

"Как президент Ассоциации детского и юношеского спорта и вице-президент Федерации бокса Украины понимаю важность поддержки подростков не только в учебе, но и в выборе полезного досуга, воспитании характера и соревновательного духа. Горжусь юными боксерами БК "Ринг" обоих городов-участников, которые продемонстрировали непревзойденную технику во время ярких поединков", - написал Андрей Стрихарский.

Также он сообщил, что получил удостоверение вице-президента от президента Федерации бокса Украины.

"Для меня - это действительно знаковое событие, которое вдохновляет настойчивее работать. От имени Федерации бокса Украины желаю молодежи двигаться только вперед, достигать своей цели, а мы поддержим", - подчеркнул Стрихарский.

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Андрей Стрихарский Бокс
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