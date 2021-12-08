Стрихарский рассказал как изменилась Черкасская область благодаря программе "Большая стройка"

"Теперь ими комфортно пользоваться. Значительное количество инфраструктурных объектов еще в процессе строительства", - говорит нардеп.

По его словам, в 2022 году будет продолжаться развитие инфраструктуры Черкасской области.

"В частности, уже этим летом по моей инициативе началось возобновление спортивной площадки в городе Городище, который годами был в запущенном состоянии. Из государственного бюджета было выделено более 3,5 млн грн", - говорит Стрихарский.

Он добавил, что в настоящее время уже проведены все необходимые работы по реконструкции и апгрейду: