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Стрихарский рассказал как изменилась Черкасская область благодаря программе "Большая стройка"

Автор: Наталия Гурковская

В текущем году в Черкасской области отремонтировано значительное количество дорог, соединяющих между собой населенные пункты. Кроме дорог, были восстановлены и открыты амбулатории, реконструированы спортивные объекты, школы и детские сады.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава подкомитета по защите инвестиций в объекты строительства Андрей Стрихарский.

"Теперь ими комфортно пользоваться. Значительное количество инфраструктурных объектов еще в процессе строительства", - говорит нардеп.

По его словам, в 2022 году будет продолжаться развитие инфраструктуры Черкасской области.

"В частности, уже этим летом по моей инициативе началось возобновление спортивной площадки в городе Городище, который годами был в запущенном состоянии. Из государственного бюджета было выделено более 3,5 млн грн", - говорит Стрихарский.

Он добавил, что в настоящее время уже проведены все необходимые работы по реконструкции и апгрейду:

  • обустройство синтетического покрытия на беговых дорожках; устройство асфальтобетонного покрытия, дренажного водоотвода;
  • благоустройство передней части стадиона;
  • устройство освещения и нанесение разметки.

Ранее Андрей Стрихарский рассказал, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Звенигородке завершили реконструкцию энергоэффективного детского сада "Звездочка".

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Андрей Стрихарский