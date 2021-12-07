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Стрихарский: в Звенигородке завершили реконструкцию энергоэффективного детского сада

Новина українською →
Киев, Вторник 07 декабря 2021 13:09
Стрихарский: в Звенигородке завершили реконструкцию энергоэффективного детского сада Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Звенигородке завершили реконструкцию энергоэффективного детского сада. "Звездочка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

"Еще в сентябре мы с председателем ОГА Александр Скичко инспектировали проведение ремонтных работ, а уже сегодня осматривали завершенный капитальный ремонт садика, построенного еще в 1965 году", - говорит нардеп.

По его словам, благодаря внедрению проекта теплореновации 120 детей смогут находиться в улучшенных условиях, ведь выполненные работы обеспечат экономию потребления энергоресурсов почти на 50%.

Стрихарский: в Звенигородке завершили реконструкцию энергоэффективного детского сада

Общая сметная стоимость выполненных работ составила 5,9 млн грн. Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 2,7 млн грн выделена Кабмином по моему предложению, предусмотренные средства ДФРР - 2,5 млн грн, остальные - 0,7 млн ​​грн поступили из местного бюджета.

"Приятно, что теперь дети смогут развиваться и делать первые шаги в учебе в комфортной среде. Работаем дальше!" - резюмирует Стрихарский.

Как сообщалось, ранее Стрихарский рассказал, на каком этапе находится реконструкция стадиона "Колос" в Черкасской области.

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Андрей Стрихарский
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