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Стріхарський розповів як змінилась Черкаська область завдяки програмі "Велике будівництво"

Автор: Наталія Гурковська

Цього року в Черкаській області відремонтована значна кількість доріг, що сполучають між собою населені пункти. Окрім доріг, було відновлено та відкрито амбулаторії, реконструйовано спортивні об’єкти, школи та дитячі садочки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Андрій Стріхарський.

"Тепер ними комфортно користуватися. Значна кількість інфраструктурних об’єктів ще в процесі будівництва", - каже нардеп.

За його словами, у 2022 році продовжуватиметься розбудова інфраструктури Черкаської області.

"Зокрема, вже цього літа за моєї ініціативи почалося відновлення спортивного майданчика в місті Городище, який роками був в занедбаному стані. З державного бюджету було виділено більш ніж 3,5 млн грн", - каже Стріхарський.

Він додав, що на даний час вже проведені усі необхідні роботи з реконструкції та апгрейду:

  • влаштування синтетичного покриття на бігових доріжках; влаштування асфальтобетонного покриття, дренажного водовідводу;
  • благоустрій фронтальної частини стадіону;
  • влаштування освітлення та нанесення розмітки.

Раніше Андрій Стріхарський розповів, що в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Звенигородці завершили реконструкцію енергоефективного дитячого садка "Зірочка".

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Андрій Стріхарський