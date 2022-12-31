Стріхарський привітав українців з прийдешнім Новим роком: "ціль у всіх одна"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Стріхарського.

"Наступає Новий рік, наступає перемога. Цей рік особливий. І ціль у нас одна - спільна й якнайшвидша перемога над ворогом", - заявив Стріхарський.

Він також подякував Збройним силам України, медикам та волонтерам, які часто ціною власного життя боронять зараз нашу країну.

"Це рік нової історії, де українець знає, як це бути сильним, мужнім, коли весь світ пишається нами. Я знаю і впевнений, що наша країна - найкраща у світі. І хочу побажати, щоб в Україні якнайшвидше настав мир, а злагода та любов прийшла в наші серця", - додав він.