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Стріхарський привітав українців з прийдешнім Новим роком: "ціль у всіх одна"

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат Андрій Стріхарський привітав українців з прийдешнім Новим роком. Головне мета для всієї країни - спільна й якнайшвидша перемога над ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Стріхарського.

"Наступає Новий рік, наступає перемога. Цей рік особливий. І ціль у нас одна - спільна й якнайшвидша перемога над ворогом", - заявив Стріхарський.

Він також подякував Збройним силам України, медикам та волонтерам, які часто ціною власного життя боронять зараз нашу країну.

"Це рік нової історії, де українець знає, як це бути сильним, мужнім, коли весь світ пишається нами. Я знаю і впевнений, що наша країна - найкраща у світі. І хочу побажати, щоб в Україні якнайшвидше настав мир, а злагода та любов прийшла в наші серця", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком. За словами голови держави. головне бажання для всієї країни - перемога, але воно втілиться не дивом, а нашою працею.

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