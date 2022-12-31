Стрихарский поздравил украинцев с наступающим Новым годом: "цель у всех одна"

Народный депутат Андрей Стрихарский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Главная цель для всей страны – общая и скорейшая победа над врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Стрихарского.

"Наступает Новый год, наступает победа. Этот год особенный. И цель у нас одна - общая и скорейшая победа над врагом", - заявил Стрихарский.

Он также поблагодарил Вооруженные силы Украины, медиков и волонтеров, которые часто ценой собственной жизни защищают сейчас нашу страну.

"Это год новой истории, где украинец знает, как это быть сильным, мужественным, когда весь мир гордится нами. Я знаю и уверен, что наша страна - самая лучшая в мире. И хочу пожелать, чтобы в Украине как можно быстрее наступил мир, а согласие и любовь пришла в наши сердца", - добавил он.