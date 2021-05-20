Стрихарский предложил увеличить доходы местных бюджетов налогами от бизнеса по месту их нахождения

Речь идет о проекте закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно содействия уплаты налога на доходы физических лиц в соответствующие местные бюджеты по фактическому местонахождению обособленного подразделения юридического лица (№4239) и проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения уплаты налога на доходы физических лиц в соответствующие местные бюджеты по фактическому местонахождению обособленного подразделения юридического лица (№4238).

По словам Стрихарского, предприятия располагают свои производственные подразделения не по месту фактической регистрации, а в разных уголках Украины.

В то же время налоги платят по месту регистрации главного офиса, вместо того, чтобы наполнять местные бюджеты, где находятся производственные мощности.

"В этой ситуации используется инфраструктура соответствующей местной общины, а также осуществляется влияние на окружающую среду. Это нарушает принцип справедливого распределения доходов между бюджетами и делает невозможным финансовые поступления в местные бюджеты для социально-экономического развития регионов. Именно поэтому решил исправить такой несправедливый подход к распределению поступлений между бюджетами и зарегистрировал два соответствующих законопроекта. Их принятие позволит увеличить доходы местных бюджетов путем налога от предприятий по месту их фактического нахождения, а не по месту регистрации. Это поможет учесть и отстаивать интересы местных общин", - сказал Стрихарский.

Как отметил депутат, в его законодательной инициативе предлагается обязать юридическое лицо начислять, удерживать и уплачивать в местный бюджет налог за свои функциональные структурные подразделения аппарата управления и производственные структурные подразделения по их фактическому местонахождению.

Принятие этих законопроектов Стрихарского будет способствовать справедливому распределению доходов, закрепляемых за местными бюджетами, и увеличит доходы местных бюджетов путем налога на доходы, который начисляется сотрудникам производственного подразделения по их фактическому местонахождению.

Кроме этого создаст законодательную основу для контроля за уплатой этого налога соответствующими функциональными и производственными структурными подразделениями предприятия.