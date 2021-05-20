Стріхарський запропонував збільшити доходи місцевих бюджетів податками від бізнесу за місцем їх знаходження

Йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи (№4239) та проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи (№4238).

За словами Стріхарського, підприємства розташовують свої виробничі підрозділи не за місцем фактичної реєстрації, а в різних куточках України.

Водночас податки сплачують за місцем реєстрації головного офісу, замість того, щоб наповнювати місцеві бюджети, де знаходяться виробничі потужності.

"В цій ситуації використовується інфраструктура відповідної місцевої громади, а також здійснюється вплив на довкілля. Це порушує принцип справедливого розподілу доходів між бюджетами та унеможливлює фінансові надходження до місцевих бюджетів задля соціально-економічного розвитку регіонів. Саме тому вирішив виправити такий несправедливий підхід до розподілу надходжень між бюджетами і зареєстрував два відповідні законопроекти. Їх ухвалення дасть можливість збільшити доходи місцевих бюджетів шляхом податку від підприємств за місцем їх фактичного знаходження, а не за місцем реєстрації. Це допоможе врахувати і відстоювати інтереси місцевих громад", - сказав Стріхарський.

Як зауважив депутат, в його законодавчій ініціативі пропонується зобов’язати юридичну особу нараховувати, утримувати і сплачувати до місцевого бюджету податок за свої функціональні структурні підрозділи апарату управління та виробничі структурні підрозділи за їхнім фактичним місцезнаходженням.

Прийняття цих законопроектів Стріхарського сприятиме справедливому розподілу надходжень, що закріплюються за місцевими бюджетами, та збільшить доходи місцевих бюджетів шляхом податку на доходи, який нараховується працівникам виробничого підрозділу за їхнім фактичним місцезнаходженням.

Окрім цього створить законодавче підґрунтя для контролю за сплатою цього податку відповідними функціональними та виробничими структурними підрозділами підприємства.