Стрихарский: необходимо законодательно урегулировать вопрос предоставления публичных услуг в е-форме

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский совместно с коллегами по парламенту зарегистрировал проект закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495).

Об этом Стрихарский сообщил в Facebook.

Соовторами этого законопроекта стали 117 народных депутатов.

По словам политика, сегодня действующим законодательством не урегулирован вопрос относительно предоставления публичных услуг в электронной форме.

"Такая ситуация приводит к возникновению препятствий в их получении и нарушению прав и свобод украинцев. В то же время больше людей пользуются услугами в электронной форме. Именно поэтому возникла потребность в законодательном урегулировании вопросов, связанных с предоставлением всех категорий публичных услуг, в частности, в электронной форме. Это даст возможность сформировать единый подход к механизму их предоставления", - заявил Андрей Стрихарский.

Совместно с коллегами по парламенту зарегистрировали проект Закона Украины " Об особенностях предоставления электронных публичных... Posted by Андрей Стрихарский on Tuesday, May 18, 2021

Он также сообщил, что этот проект разработан Министерством цифровой трансформации для законодательного определения правовых основ реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления электронных публичных услуг.

Депутат подчеркнул, что законопроектом предусматривается:

введение понятия "электронная публичная услуга";

установление четких правил предоставления электронных публичных услуг;

введение авторежима электронных услуг, которые будут предоставляться без вмешательства чиновников;

введение комплексной электронной публичной услуги. Каждый желающий сможет получить по одному заявлению несколько услуг.

"Принятие этого законопроекта обеспечит законодательное урегулирование вопросов, связанных с предоставлением всех категорий электронных публичных услуг", - добавил Стрихарский.