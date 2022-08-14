UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стрихарский поздравил строителей с праздником: "вы строите историю"

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский поздравил строителей с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook.

"Поздравляю с Днем строителя! Ваш уникальный профессионализм на самом высоком уровне. Вы строите не только дома и города. Вы строите историю. Пройдут десятилетия, а ваши объекты будут так же крепко стоять. Пусть и ваша жизнь будет такой же стабильной и прочной. Желаю вам, чтобы никогда не заканчивались новые объекты. Стройте счастье своими руками. Желаю вам здоровья, удачи и успеха", - написал Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти 1 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Стрихарский