Стрихарский поздравил строителей с праздником: "вы строите историю"

"Поздравляю с Днем строителя! Ваш уникальный профессионализм на самом высоком уровне. Вы строите не только дома и города. Вы строите историю. Пройдут десятилетия, а ваши объекты будут так же крепко стоять. Пусть и ваша жизнь будет такой же стабильной и прочной. Желаю вам, чтобы никогда не заканчивались новые объекты. Стройте счастье своими руками. Желаю вам здоровья, удачи и успеха", - написал Стрихарский.