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Стріхарський привітав будівельників зі святом: "ви будуєте історію"

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Андрій Стріхарський привітав будівельників із професійним святом, яке щорічно відзначається у другу неділю серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.

"Вітаю з Днем ​​Будівельника! Ваш унікальний професіоналізм на найвищому рівні. Ви будуєте не тільки будинки та міста. Ви будуєте історію. Пройдуть десятиліття, а ваші об'єкти будуть так само міцно стояти. Нехай і ваше життя буде таким самим стабільним і міцним. Бажаю вам, щоб ніколи не закінчувалися нові об'єкти. Будуйте щастя своїми руками. Бажаю вам здоров'я, удачі та успіху", - написав Стріхарський.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже 1 млн гривень.

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Андрій Стріхарський