Стрихарский передал больнице в Черкасской области медоборудование на 1,6 млн гривен

"Сегодня во время очередного визита к Городищенской территориальной общины, передали "Городищенскому медицинскому объединению" сверхсовременный аппарат ультразвукового исследования (УЗИ), стоимостью 1,6 млн гривен. Данный аппарат значительно облегчит работу работников и улучшит качество оказания медицинской помощи", - сообщил Андрей Стрихарский.

Также, по его словам, уже в который раз передали средства медицинского назначения "Центра первичной медико-санитарной помощи имени семьи Симиренко" Млиевской территориальной общины.

"Имел возможность обсудить с представителями общин насущные вопросы о ситуации в школах и подготовке к отопительному сезону. Ежедневно мы тесно сотрудничаем и реагируем на все обращения избирателей для нашего светлого будущего. Продолжаем работать и идти к победе вместе", - добавил нардеп.