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Стрихарский передал больнице в Черкасской области медоборудование на 1,6 млн гривен

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский передал Городищенский территориальной общине современный аппарат ультразвукового исследования (УЗИ) стоимостью 1,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стріхарського в Facebook.

"Сегодня во время очередного визита к Городищенской территориальной общины, передали "Городищенскому медицинскому объединению" сверхсовременный аппарат ультразвукового исследования (УЗИ), стоимостью 1,6 млн гривен. Данный аппарат значительно облегчит работу работников и улучшит качество оказания медицинской помощи", - сообщил Андрей Стрихарский.

Также, по его словам, уже в который раз передали средства медицинского назначения "Центра первичной медико-санитарной помощи имени семьи Симиренко" Млиевской территориальной общины.

"Имел возможность обсудить с представителями общин насущные вопросы о ситуации в школах и подготовке к отопительному сезону. Ежедневно мы тесно сотрудничаем и реагируем на все обращения избирателей для нашего светлого будущего. Продолжаем работать и идти к победе вместе", - добавил нардеп.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти миллион получили 4 медицинских учреждения.

Также нардеп передал медицинские средства и лекарства на полмиллиона гривен в КНП "Шполянская больница" и амбулаторию Матусовской общины.

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Черкасская областьАндрей Стрихарский