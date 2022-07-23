Стрихарский передал очередную гуманитарную помощь Черкасской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook .

Нардеп отметил, что передал медицинские средства и лекарства на полмиллиона гривен в КНП "Шполянская больница" и амбулаторию Матусовской общины.

"Медицинские учреждения должны работать в любых условиях. Поэтому продолжаем работать и готовы к любому развитию событий", - написал Стрихарский.

Также во время рабочей встречи с городским головой и депутатами Корсунь-Шевченковского, Стрихарский отметил необходимость взаимодействия всех ветвей власти.

"Выяснил текущие потребности военнослужащих и внутренне перемещенных лиц. Также поднял важный вопрос экологического состояния реки Рось, которая сейчас является главной локальной водной артерией. Начали конструктивный диалог и надеемся на активные шаги в решении всех затронутых вопросов", - резюмировал он.