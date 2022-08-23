Стрихарский передал больнице в Черкасской области медоборудование на 1,6 млн гривен
Народный депутат Андрей Стрихарский передал Городищенский территориальной общине современный аппарат ультразвукового исследования (УЗИ) стоимостью 1,6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стріхарського в Facebook.
"Сегодня во время очередного визита к Городищенской территориальной общины, передали "Городищенскому медицинскому объединению" сверхсовременный аппарат ультразвукового исследования (УЗИ), стоимостью 1,6 млн гривен. Данный аппарат значительно облегчит работу работников и улучшит качество оказания медицинской помощи", - сообщил Андрей Стрихарский.
Также, по его словам, уже в который раз передали средства медицинского назначения "Центра первичной медико-санитарной помощи имени семьи Симиренко" Млиевской территориальной общины.
"Имел возможность обсудить с представителями общин насущные вопросы о ситуации в школах и подготовке к отопительному сезону. Ежедневно мы тесно сотрудничаем и реагируем на все обращения избирателей для нашего светлого будущего. Продолжаем работать и идти к победе вместе", - добавил нардеп.
Напомним, ранее Андрей Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти миллион получили 4 медицинских учреждения.
Также нардеп передал медицинские средства и лекарства на полмиллиона гривен в КНП "Шполянская больница" и амбулаторию Матусовской общины.