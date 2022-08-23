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Стріхарський передав лікарні у Черкаській області медобладнання на 1,6 млн гривень

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Вівторок 23 серпня 2022 11:42
Стріхарський передав лікарні у Черкаській області медобладнання на 1,6 млн гривень Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Андрій Стріхарський передав Городищенський територіальній громаді сучасний апарат ультразвукового дослідження (УЗД) вартістю 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.

"Сьогодні під час чергового візиту до Городищенської територіальної громади, передали "Городищенському медичному обʼєднанню" надсучасний апарат ультразвукового дослідження (УЗД), вартістю 1,6 млн гривень. Даний апарат значно полегшить роботу працівників та покращить якість надання медичної допомоги", - повідомив Андрій Стріхарський.

Також, за його словами, вже вкотре передали засоби медичного призначення "Центру первинної медико-санітарної допомоги імені родини Симиренків" Мліївської територіальної громади.

"Мав можливість обговорити з представниками громад нагальні питання про ситуацію у школах та підготовку до опалювального сезону. Щодня ми тісно співпрацюємо та реагуємо на всі звернення виборців задля нашого світлого майбутнього. Продовжуємо працювати та йти до перемоги разом", - додав нардеп.

Стріхарський передав лікарні у Черкаській області медобладнання на 1,6 млн гривень

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже мільйон отримали 4 медичні заклади.

Також нардеп передав медичні засоби та ліки на півмільйона гривень в КНП "Шполянська лікарня" та амбулаторію Матусівської громади.

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Черкасская область Андрій Стріхарський
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