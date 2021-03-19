Стрихарский: отрасль ждет завершения реформы государственного архитектурно-строительного контроля

"Работая в составе Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, вполне очевидна необходимость реформирования данной отрасли", - сказал Андрей Стріхарський.

Депутат напомнил участникам круглого стола, что завершить реформу государственного архитектурно-строительного контроля планировали к концу 2020 года, но этот процесс затянулся из-за ряда обстоятельств, в частности: несоответствия законодательной базы, огромного сопротивления старой системы, а также кадровых проблемах и значительном количестве ответственных участников процесса.

"Это ни в коем случае не означает, что реформирование будет каким-то образом остановлено. Ведь мы с коллегами шаг за шагом работаем над полным завершением этой важной реформы. Конечно эта работа требует полного сотрудничества Кабинета министров, Министерства развития общин и территорий с комитетом Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, общественности", - добавил Стрихарский.

По его убеждению, нужен согласованный законодательный акт, который объективно учтет требования и пожелания всех субъектов, вовлеченных в процесс реформирования.

"Это позволит внедрить прозрачный и единый для всех участников рынка механизм государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, а также обеспечить полную имплементацию Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Очень важно, чтобы в обязательном порядке был соблюден баланс интересов поставщиков и получателей услуг в сфере строительства", - подчеркнул Стрихарский.

По его мнению, наиболее удачной концепцией является переход архитектурно-строительного контроля, надзора и регистрационных функций в трех институтов:

Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, созданной в декабре прошлого года;

Органов местного самоуправления;

Юридических лиц, то есть профессиональных организаций, которые получат аккредитацию Министерства развития общин и территорий.

"Строительная отрасль ждет завершения реформы государственного архитектурно-строительного контроля. Верю, что уже в ближайшее время в Верховную раду будет подано окончательную версию законопроекта по его реформированию", - добавил Стріхарський.