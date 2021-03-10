Стрихарский: урегулирование вопросов присоединения к инженерным сетям остановит коррупцию в строительстве

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский совместно с другими депутатами стал соавтором проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям (№5183).

Об этом депутат сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Вместе с коллегами зарегистрировали важный для строительной отрасли законопроект относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям. Ведь сегодня несовершенное законодательство в вопросе присоединения к инженерным сетям новых объектов строительства в значительной степени ограничивает развитие строительной отрасли", - сказал Андрей Стрихарский.

По словам политика, этим законопроектом предлагается:

установить единый порядок присоединения к инженерным сетям и единые подходы к определению цены за присоединение;

определить порядок проведения инвентаризации существующих инженерных сетей;

детализировать требования к планировочной документации, что позволит обеспечить отражение информации об инженерных сетях в Государственном земельном кадастре, Национальном геопортале, Единой государственной электронной системы в сфере строительства, градостроительном кадастре, ГИС предприятий и согласование планов развития отдельных отраслей с пространственным планированием путем разработки отраслевых схем;

отменить "технические условия" как исходные данные для проектирования с целью создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

По убеждению Стрихарского, принятие этого проекта создаст условия для развития и надлежащей эксплуатации инженерных сетей.

Кроме этого документ должен обеспечить внедрение прозрачных правил взаимоотношений между территориальными общинами, заказчиками строительства и операторами внешних инженерных сетей.

Соавтор законопроекта также отметил, что заказчик строительства имеет возможность получить полную информацию относительно возможностей присоединения к инженерным сетям, а владельцы построенных объектов - качественные жилищно-коммунальные услуги.

"Введение единых подходов к определению платы за присоединение к инженерным сетям уничтожит злоупотребления и коррупцию в сфере строительства. Продолжим работу над этим законопроектом в профильном комитете для дальнейшего развития строительной отрасли в Украине", - подчеркнул Стрихарс0кий.