Стрихарский: урегулирование вопросов присоединения к инженерным сетям остановит коррупцию в строительстве
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский совместно с другими депутатами стал соавтором проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям (№5183).
Об этом депутат сообщил в комментарии РБК-Украина.
"Вместе с коллегами зарегистрировали важный для строительной отрасли законопроект относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям. Ведь сегодня несовершенное законодательство в вопросе присоединения к инженерным сетям новых объектов строительства в значительной степени ограничивает развитие строительной отрасли", - сказал Андрей Стрихарский.
По словам политика, этим законопроектом предлагается:
- установить единый порядок присоединения к инженерным сетям и единые подходы к определению цены за присоединение;
- определить порядок проведения инвентаризации существующих инженерных сетей;
- детализировать требования к планировочной документации, что позволит обеспечить отражение информации об инженерных сетях в Государственном земельном кадастре, Национальном геопортале, Единой государственной электронной системы в сфере строительства, градостроительном кадастре, ГИС предприятий и согласование планов развития отдельных отраслей с пространственным планированием путем разработки отраслевых схем;
- отменить "технические условия" как исходные данные для проектирования с целью создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности.
По убеждению Стрихарского, принятие этого проекта создаст условия для развития и надлежащей эксплуатации инженерных сетей.
Кроме этого документ должен обеспечить внедрение прозрачных правил взаимоотношений между территориальными общинами, заказчиками строительства и операторами внешних инженерных сетей.
Соавтор законопроекта также отметил, что заказчик строительства имеет возможность получить полную информацию относительно возможностей присоединения к инженерным сетям, а владельцы построенных объектов - качественные жилищно-коммунальные услуги.
"Введение единых подходов к определению платы за присоединение к инженерным сетям уничтожит злоупотребления и коррупцию в сфере строительства. Продолжим работу над этим законопроектом в профильном комитете для дальнейшего развития строительной отрасли в Украине", - подчеркнул Стрихарс0кий.
Напомним, ранее Андрей Стрихарский сообщал, что для защиты инвесторов новостроек в Верховной раде готовится регистрация соответствующего законопроекта. Документ призван защищать права граждан и одновременно не ущемлять права застройщика.